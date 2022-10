Digitaler Bauantrag: Hat die Friedberger Baureferentin falsch informiert?

Nach einer kritischen Diskussion im Planungsausschuss des Friedberger Stadtrats meldet sich der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko (CSU) zu Wort.

Der digitale Bauantrag kommt – aber wohl nicht in Friedberg. Denn nach wie vor habe sich die Stadtverwaltung nicht beim Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr zur Teilnahme an diesem Verfahren angemeldet, teilt der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko ( CSU) mit. Er zeigt sich daher verwundert über die Friedberger Baureferentin Lillian Sedlmair und die im Planungsausschuss des Stadtrats geführte Diskussion.

Der digitale Bauantrag ist in Bayern ist laut Tomaschko seit 1. März 2021 bei mehreren unteren Bauaufsichtsbehörden im Einsatz. Mittlerweile bieten 16 Behörden ihn an, unter anderem seit August 2021 das Landratsamt Augsburg, wobei bis Ende des Jahres noch sechs weitere hinzukommen werden. Es ist auch nicht nur der Bauantrag an sich umfasst, sondern auch zahlreiche weitere Anträge und Anzeigen wie z. B. die Baubeginnanzeige oder auch der Abgrabungsantrag. Die Rückmeldungen sowohl der Behörden als auch der Planer sind überwiegend positiv.

Hat Friedbergs Baureferentin falsch informiert?

"Die Aussage der Baureferentin der Stadt Friedberg, die Genehmigung müsse weiter in Schriftform erteilt werden, trifft nicht zu", betont Tomaschko. Auch heute sei bereits eine digitale Genehmigung möglich. Dies setze voraus, dass die Bauaufsichtsbehörde eine qualifizierte elektronische Signatur (qeS) verwende, was die Stadt Friedberg wohl aus Kostengründen nicht tue.

Ferner sei seit 1. Oktober 2022 eine "vereinfachte Papiergenehmigung" möglich, bei der die Baugenehmigung weiterhin in Schriftform ergehen müsse, die Bauvorlagen allerdings angemessen maßstäblich verkleinert zugestellt werden könnten, wenn sie zusätzlich digital zur Verfügung gestellt würden. "Durch diese Rechtsänderung tritt eine erhebliche Erleichterung für die Bauaufsichtsbehörden ein, die aber nur für digital eingereichte Bauanträge möglich ist", so Tomaschko.

Kein Schindluder treiben mit digitalen Bauanträgen

Die Aussage des Friedberger Stadtrats und Architekten Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger), dass eine Einreichung über einen Server des Freistaats Bayerns absurd sei, teilt der Abgeordnete nicht. "Bei einem Bauantrag muss sichergestellt sein, dass kein Schindluder getrieben wird. Daher hat sich die einreichende Person zu authentifizieren, was derzeit über die BayernID möglich ist und absehbar auch über das ELSTER-Unternehmenskonto möglich sein wird", erklärt Tomaschko.

Ferner sei die digitale Antragstellung nur dann effektiv, wenn die digitalen Anträge direkt in die Fachsoftware der Bauaufsichtsbehörde gelangten und nicht händisch erfasst werden müssten. Dies werde durch eine Transformation in den bundesweiten Nachrichtenstandard XBau sichergestellt, die mittels des Bayerischen Formularservers erfolgt.

Landkreis Aichach-Friedberg bietet den Service

Verwunderlich ist nach Ansicht von Peter Tomaschko besonders, weshalb die Friedberger Baureferentin davon ausgehe, dass die Stadt Friedberg ab 1. Januar 2023 digitale Bauanträge entgegennehme. "Es handelt sich bei der Onlinezugangsgesetz-Umsetzung nicht um einen Automatismus. Vielmehr muss die untere Bauaufsichtsbehörde sich beim Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr verbindlich zur Teilnahme am digitalen Bauantrag anmelden. Das Landratsamt Aichach-Friedberg hat dies für den 1. Januar 2023 getan. Die Stadt Friedberg, die ebenfalls untere Bauaufsichtsbehörde ist, hat bisher keinen Kontakt mit dem Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr aufgenommen, um ihr Interesse am digitalen Bauantrag zu bekunden oder diesen zu testen", so der CSU-Politiker.

Ab 1. Januar 2023 werde also im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg die digitale Bauantragstellung möglich sein, mit Ausnahme der Stadt Friedberg. Über das Prozedere zur Teilnahme am digitalen Bauantrag wurden alle bayerischen unteren Bauaufsichtsbehörden mehrfach informiert.