Doppelt genäht hält besser

Für die Friedberger Zeit haben Eltern von Kindern, die die Evang. Kita Der Gute Hirte in Friedberg besuchen, historische Gewänder genäht. Das hat auch einen gemeinnützigen Hintergrund. Nicht alle Eltern, deren Kinder den Kindergarten besuchen, können es sich leisten, ein teures Gewand für das Altstadtfest zu kaufen. Nun verfügt der Kindergarten über einen Fundus, aus dem die Kinder für den traditionellen Einzug eingekleidet werden können.

Icon Vergrößern In der Nähstube... Foto: Kita Der Gute Hirte Icon Schließen Schließen In der Nähstube... Foto: Kita Der Gute Hirte

Um die Gewänder für die Mädchen und Buben zu nähen, haben sich die Eltern an mehreren Abenden die Schnitttechnik angeeignet. Dabei wurden sie vom Zwergenstüberl Friedberg angeleitet. Das Zwergenstüberl hat auch bei der Besorgung der Stoffe unterstützt, wofür der Kindergarten sehr dankbar ist. Die Stoffe wurden vom Elternbeirat der Kita finanziert. Für den Nähkurs leisteten die Eltern einen Eigenbeitrag. Die Gewänder haben die fleißigen Näherinnen und Näher dann zu Hause in vielen Stunden hergestellt. Nun sind wir bereit für den Einzug in die „Friedberger Zeit“!

