In einer Kleingartenanlage stehen drei Hütten in Flammen

In der Gartenanlage am Friedberger See brannte eine Gartenhütte.

In einer Gartenanlage am Friedberger See hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Der Schaden ist groß. Die Brandursache steht wohl schon fest.

Rauchschwaden machten sich am Sonntagmittag in der Nähe des Friedberger Sees breit. Gegen 12 Uhr fing eine Hütte in der nahegelegenen Gartenanlage Feuer. Eine Feuerschale löst den Brand in Friedberg aus Die Verursacherin hatte laut Polizei am Abend zuvor in der Gartenanlage ein Feuer in einer Feuerschale gemacht. Über Nacht ließ sie die Schale mit der übrig gebliebenen Glut vor der Hütte stehen. Am Sonntag zog sie die Schale gegen 9 Uhr in den Unterstand der Gartenhütte. In der Gartenanlage am Friedberger See brannte eine Gartenhütte. Foto: Markus Rietzler Da die Glut noch nicht vollständig ausgekühlt war, fing die Gartenhütte Feuer. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Friedberg schnell gelöscht werden. Auf dem Grundstück befanden sich insgesamt drei Hütten, welche alle vollständig ausbrannten. Auf andere Grundstücke ging das Feuer nicht über. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 20.000 Euro. (AZ)

