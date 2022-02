Drei Männer stehlen in einer Friedberger Tankstelle

Rauchwaren stehlen drei Einbrecher in einer Tankstelle. Einen Täter kann der Tankstellenmitarbeiter aufhalten.

Drei junge Männer kauften am Freitag um 8.30 Uhr in einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Friedberg Gebäck ein. Anschließend stahlen sie jedoch noch Rauchwaren im Wert von etwa 24 Euro und wollten flüchten. Doch der Mitarbeiter der Tankstelle konnte einen von ihnen aufhalten. Die anderen zwei Männer flüchteten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)