Dreimal Freude und Dank beim Kammerchor Friedberg

Die Chorprobe in der deutschlandweiten „Woche der offenen Chöre“ bescherte dem Kammerchor Friedberg durch terminliche Zufälle gleich dreimal Freude und Dank. Da war die Freude darüber, dass interessierte Sängerinnen und Sänger die Einladung zu einer offenen Probe wahrgenommen hatten und den Probenabend des Kammerchores bereicherten. Zugleich große Freude über die aktuelle Nachricht, dass Chormitglied Anna Brykner den Lehrgang zur Chorleiterin erfolgreich abgeschlossen hatte. Anna ist studierte Musikerin, war in den Wirren des Ukrainekrieges nach Deutschland gekommen und fand beim Kammerchor Friedberg eine neue musikalische Heimat.

Doch aller guten glücklichen Dinge sind drei. Fast auf den Probentag genau konnte Herbert Deininger sein 30-jähriges Jubiläum als Chorleiter des Kammerchores Friedberg feiern. Er war 1994 in die Fußstapfen von Chorgründer Toni Weigl und dessen Nachfolger Peter Papritz getreten und hat in den darauf folgenden Jahren das klassische Repertoire des Chores hin zu Pop und Musical erweitert und gefestigt. Beispielhaft für diese Vielseitigkeit stehen Aufführungen wie ein „Flashmob“ mit Liedern von Michael Jackson, komödiantische Singspiele mit Apotheker Hannes Proeller im Friedberger Altstadtfest und in großer Runde mit der 3BA-Concertband Carl Orffs „Carmina Burana“. Diese Offenheit und Vielfalt schätzen die Sängerinnen und Sänger an Herbert Deininger, der mit gesunder Mischung aus Humor, musikalischer Disziplin und steter Motivation den Chor seit 30 Jahren leitet. Mit Dank und großem Beifall wurde ihm zu seinem Jubiläum gratuliert.

