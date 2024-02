Durz kritisiert beim Aschermittwoch scharf die Ampelregierung

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz warnt in Rohrbach vor einem Rechtsruck. Doch er gibt die Hoffnung nicht ganz auf.

Etwa 100 Gäste aus dem Bundeswahlkreis Augsburg-Land kamen am Aschermittwoch zum Fischessen im Eichenloft des Gasthauses Goldener Stern in Rohrbach. Eingeladen hatten CSU-Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz gemeinsam mit dem CSU-Stadtverband Friedberg. In seiner Rede nahm Durz Bezug auf das die ersten deutsche Verkehrsampel, die vor 100 Jahren installiert wurde. Er verwies in seiner Rede humorvoll auf die Analogien zwischen einer defekten Verkehrsampel und der defekten Ampelregierung in Berlin.

Eine defekte Ampel gewährt dem Verkehr von rechts die Vorfahrt

Der stellvertretende CSU-Landesgruppenvorsitzende machte deutlich, dass Europa und die westliche Staatengemeinschaft von internationalen Krisen getroffen seien. Durz bliebt beim Bild der Ampel und meinte: "Die defekte Ampel hat Deutschland in Unordnung gebracht." Jeder, der schon einmal vor einer defekten Ampel gestanden sei, wisse, was eine Ampel eigentlich zu tun habe. "Nämlich, erstens für Ordnung sorgen, zweitens Sicherheit gewährleisten und drittens klar kommunizieren und entscheiden - ohne ständiges Hin und Her.“ Durz wies auch darauf hin, dass bei einer defekten Ampel vor allem die Vorfahrt hätten, die von scharf rechts kommen. Auch die defekte Ampelregierung in Berlin verspiele Vertrauen und stärke damit die Rechtspopulisten.

Das einschneidende und zugleich vermurkste Heizungsgesetz, die Tricksereien rund um den verfassungswidrigen Bundeshaushalt, die Politik gegen die ländliche Region und die historisch größte Bürokratiebelastung würden zeigen, dass die Bundesregierung keine vernünftige und vertrauensvolle Politik betreibe. "Die handwerklich schlechte und in Teilen ideologisierte Politik der Ampel führt zum Protest und treibt Teile unserer Gesellschaft in die Arme der Rechtspopulisten", schlussfolgerte Durz. Er zeigte sich aber nicht nur angesichts der Regierungsfähigkeit von CDU und CSU, sondern auch aufgrund der anhaltend großen Kundgebungen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, hoffnungsvoll. (AZ)

