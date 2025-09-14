Icon Menü
Friedberg: E-Bike aus Garten entwendet

Friedberg

E-Bike aus Garten entwendet

Ein auffälliges rotes E-Mountainbike wurde in Friedberg gestohlen.
    •
    •
    •
    Die Polizei Friedberg bitte um Hinweis zu einem Fahrrad-Diebstahl in Friedberg.
    Die Polizei Friedberg bitte um Hinweis zu einem Fahrrad-Diebstahl in Friedberg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Im Tatzeitraum von Freitag, 11 Uhr bis Samstag, 16 Uhr, wurde im Hügelsharter Weg in Friedberg ein hochwertiges Pedelec der Marke Rockrider aus einem Garten entwendet. Es handelt sich dabei um ein E-Mountainbike in auffällig roter Farbe. Der Diebstahlschaden beläuft sich laut Polizei auf 3500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

