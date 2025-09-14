E-Bike aus Garten entwendet

Im Tatzeitraum von Freitag, 11 Uhr bis Samstag, 16 Uhr, wurde im Hügelsharter Weg in Friedberg ein hochwertiges Pedelec der Marke Rockrider aus einem Garten entwendet. Es handelt sich dabei um ein E-Mountainbike in auffällig roter Farbe. Der Diebstahlschaden beläuft sich laut Polizei auf 3500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

