Friedberg

vor 47 Min.

Tausende Fahrten, weniger Klagen: Die erste Bilanz zum E-Scooter-Versuch

E-Scooter gibt es mittlerweile auch in Friedberg gehäuft zu sehen - der Probelauf der Firma Zeus läuft seit einigen Wochen.

Plus Der E-Scooter-Versuch in Friedberg war umstritten. Nach drei Monaten gibt es erste Erkenntnisse. Das Fazit fällt bei Stadt und Firma eindeutig aus.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Seit einem Vierteljahr läuft er, der E-Roller-Probelauf. Dabei können sich Menschen im Stadtgebiet ein solches Gefährt leihen, müssen es aber an bestimmten Orten wieder abstellen. Das Ganze war umstritten, in den sozialen Medien gab es viel Ablehnung. Die Befürchtung: Unsicherere Straßen, in der Gegend liegende Scooter. Nach drei Monaten fällt die Bilanz positiver aus als möglicherweise gedacht.

Fragen und Antworten rund um die E-Scooter 1 / 9 Zurück Vorwärts Wer darf mit einem E-Scooter fahren? Einen E-Scooter ausleihen kann jeder ab 14. Jahren.

Ist ein Führerschein notwendig? Einen Führerschein oder eine Mofa-Prüfbescheinigung ist aktuell nicht notwendig.

Welche Ausstattung braucht ein verkehrstüchtiger E-Scooter? E-Scooter müssen mit zwei Bremsen, Klingel und Beleuchtung ausgestattet sein. Auch eine Versicherungsplakette ist Pflicht.

Wie schnell dürfen E-Scooter fahren? Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h.

Gibt es eine Helmpflicht? Nein, es gibt keine Helmpflicht. Polizei und ADAC empfehlen das freiwillige Tragen eines Helms.

Wo dürfen E-Scooter fahren? Fahren dürfen die E-Scooter auf Radwegen, Radfahrstreifen, Fahrradstraßen oder außerorts auch auf Seitenstreifen. Sollte kein Radweg vorhanden sein, ist das Fahren auf Gehwegen und Fußgängerzone nicht erlaubt.

Darf mehr als eine Person auf einem E-Scooter fahren? Nein, es darf nur eine Person fahren. Ein Mitfahrer ist nicht erlaubt.

Was gilt für Fahren unter Alkoholeinfluss? Es gilt die 0,5-Promille-Grenze. Wer mit diesem Alkoholwert E-Scooter fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Es kann ein Bußgeld erhoben oder der Führerschein entzogen werden.

Welche weiteren Verkehrsregeln muss ich beachten? Ohne Blinker muss Handzeichen gegeben werden. Auf gemeinsamen Flächen muss Rücksicht auf den Radverkehr genommen werden. Auf gemeinsamen Geh- und Radwegen haben Fußgänger Vorrang. Einbahnstraßen dürfen nur in Fahrtrichtung befahren werden. An E-Scooter dürfen keine Anhänger angebracht werden.



Über 4500 Fahrten wurden seit Ende Mai gebucht, wie die Firma Zeus auf Anfrage mitteilt. Die insgesamt zurückgelegte Fahrtstrecke beträgt 7500 Kilometer. Seit dem Start des Probelaufs hätten die Fahrten stetig zugenommen. Dabei nutzen die Menschen laut Zeus sowohl Einzelfahrten als auch rabattierte Zeitkarten. So wurden bisher 150 Tagespässe, 50 Wochenpässe und 40 Monatspässe verkauft. Soviel zu den nackten Zahlen. Doch merkt man den E-Scooter-Verkehr auch im Stadtbild?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen