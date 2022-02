Edeka Stätzling: Vertrag zur Verlängerung unterschrieben

Edeka und Verpächter haben sich am Montag endgültig über die Verlängerung des Vertrags an der Pfarrer-Bezler-Straße geeinigt.

Jetzt ist es auch schriftlich besiegelt: Es wird einen nahtlosen Übergang vom jetzigen auf den künftigen Edeka in Stätzling geben.

Am Montag haben Edeka und der Verpächter des jetzigen Standortes den Vertrag über eine Verlängerung unterschrieben, wie Edeka Südbayern am Nachmittag unserer Redaktion mitteilte. Damit ist die Schließung Mitte Februar vom Tisch.

In dem 2500-Einwohner-Ort hatte sich Unmut über die monatelange Versorgungslücke geregt. Der neue Supermarkt an der St.-Anton-Straße am Ortsrand soll zum Jahresende eröffnen. Der Pachtvertrag für die Filiale an der Pfarrer-Bezler-Straße war ausgelaufen. Vermieter Martin Jennissen hatte dem Lebensmittelkonzern jedoch eine unkomplizierte Verlängerung angeboten, weil der Familie Jennissen die Versorgung vor allem auch der älteren Menschen in Stätzling am Herzen liegt.

Edeka Friedberg-Stätzling zieht an den Ortsrand

Die neue Filiale wird eine rund doppelt so große Verkaufsfläche haben wie die bisherige; das Sortiment kann entsprechend erweitert werden. Wegen der Situierung abseits des Ortskerns, aber auch der Wasserproblematik war der künftige Standort politisch umstritten.