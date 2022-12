Friedberger Edeka Wollny nimmt Feuerwerk aus dem Sortiment

Plus Außerdem setzen sich der Friedberger Wolfram Grzabka mit der Initiative "No Fireworks" und Stadträtin Petra Gerber gegen privates Silvester-Feuerwerk ein.

Für viele ist das Abfeuern von Raketen und Feuerwerk fester Bestandteil der Silvesternacht. Doch der Widerstand gegen diese Tradition wächst. Michael Wollny erklärt, warum er in seinem Supermarkt kein Feuerwerk mehr verkauft, Stadträtin Petra Gerber begründet ihren Antrag für eine Böllerverbotszone und Wolfram Grzabka berichtet von Hassnachrichten im Netz wegen seiner Anti-Feuerwerksinitiative.