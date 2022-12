Friedberg/Egling

Michi Palma zieht mit seinem Samok von Friedberg nach Egling

Plus Der Augsburger ist durch die Kochshow "The Taste" bekannt. Jetzt übernimmt er das ehemalige Gasthaus Widmann (Heini) im Landkreis Landsberg, das lange leer steht.

Das Catering-Unternehmen und Restaurant Samok aus Friedberg bekommt im Frühjahr 2023 ein neues Zuhause. Der Chef, der Augsburger Michi Palma, zieht in die weithin bekannte Eglinger Traditionsgaststätte Heini – Widmanns Wirtshaus im Landkreis Landsberg. Diese hatte sich mit ihren Kabarettveranstaltungen, der Diskothek und dem Biergarten überregional einen Namen gemacht. 2015 aber starb plötzlich Wirt Franz Widmann, und danach kam die Wirtschaft nicht mehr auf die Beine. Jetzt gibt es eine große Chance. Palma verrät, was er in dem Lokal plant.

