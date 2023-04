Ehrenamtliche für Flüchtlingsarbeit werden in Friedberg dringend gesucht

Der Friedberger Integrationsbeirat berichtet an einem Infoabend über das Thema. In einigen Projekten engagieren sich auch Migranten und Jugendliche.

Seit fast einem Jahr gibt es den Integrationsbeirat von Friedberg, nun organisierte er im Divano seine erste Veranstaltung, einen Informationsabend zum Thema "Flüchtlinge in Friedberg". Die Veranstaltung war gut besucht, und das Divano beinahe voll. Unter den Besucherinnen und Besuchern waren sehr viele Ehrenamtliche, die sich zum Teil seit Jahren in dem Bereich engagieren, aber auch Menschen, die 2015/2016 selbst als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und nun den "neuen" Flüchtlingen helfen möchten. So sagt ein ehemaliger Flüchtling aus Syrien, der zwischenzeitlich eingebürgert worden ist: "Uns wurde damals von den Ehrenamtlichen sehr viel geholfen, nun möchten wir etwas zurückgeben, jetzt sind wir dran." Und Hilfe ist dringend nötig, es werden Helferinnen und Helfer gesucht.

Der Sozialpflegerinnen des Stadtrats, Simone Losinger und Marion Brülls, die den Integrationsbeirat leiten, freuten sich über das große Interesse und bedankten sich bei den vielen Ehrenamtlichen, ohne die vieles nicht möglich wäre und die mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag leisten. Dies betonten auch Bürgermeister Roland Eichmann und Stadtpfarrer Steffen Brühl in ihren Statements.

Die Vorsitzende des Integrationsbeirates Simone Losinger, die zudem Leiterin der Ausländerbehörde im Landkreis Aichach-Friedberg ist, und die Integrationsbeauftragte der Stadt Friedberg, Ulrike Proeller, berichteten über den Stand im Bereich Flucht und Asyl. Deutlich wurde, dass die Zahlen insbesondere aufgrund des Kriegs in der Ukraine deutlich zugenommen haben und aus diesem Grund neue Ehrenamtliche dringend gesucht werden.

1800 Menschen leben gerade in den Asylunterkünften im Wittelsbacher Land, inklusive des Ankunfts- und Rückführungszentrums der Regierung von Schwaben in Mering. Das sind mehr als im Jahr 2016. 660 davon stammen aus der Ukraine.

Diese Projekte für Flüchtlinge gibt es in Friedberg

Kathrin Stachon und ihren Kolleginnen von der Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas in Friedberg berichteten über ihre Arbeit. Sie betonten, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement für die Integration der Geflüchteten sei. Sandra Bestler von der Freiwilligen-Agentur des Landkreises gab einen Überblick über die Unterstützungsangebote für Ehrenamtliche.

Dass es schon viele Projekte gibt, berichteten dann beispielhaft Stefanie Drewes und Elisabeth Wenderlein von der Pfarrei St. Jakob: Dazu zählen die Hausaufgabenbetreuung jeden Freitagnachmittag im Divano, die seit einem Jahr von Schülern der Konradin-Realschule unterstützt wird. Auch ein Deutschkurs wird von sechs engagierten Frauen durchgeführt, während gleich nebenan die Kinder der Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen betreut werden. Diese Betreuung wird von Schülerinnen des Arbeitskreises Eine Welt des Gymnasiums Friedberg unterstützt.

Ehrenamtliche für Asylarbeit gesucht: Hier kann man sich in Friedberg melden

Dennoch werden weiterhin dringend weitere Helfer gesucht. Wer sich ehrenamtlich in Friedberg für Geflüchtete engagieren möchte, kann sich bei Ulrike Proeller unter Ulrike.proeller@friedberg.de oder 0821/650 73 654 melden.

Die Mitglieder des Integrationsbeirates wollen ihr Engagement für das Thema nicht abbrechen lassen. Denn Integration sei gerade in der aktuellen Situation sehr wichtig, darin sind sie sich einig. Der Beirat besteht aus Vertretern und Vertreterinnen der evangelischen und katholischen Kirche, der muslimischen Gemeinden, Migrantinnen und Migranten, die in Friedberg leben, der Integrationsbeauftragten der Stadt, der Flüchtlings- und Migrationsberatung der Caritas und anderen engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus Friedberg. (AZ)