Eichmanns Nebentätigkeiten: Bleibt genügend Zeit für das Amt?

Plus Über die Nebentätigkeiten von Bürgermeister Roland Eichmann entspinnt sich im Friedberger Stadtrat eine Diskussion – aber nur kurz.

20 Nebentätigkeiten und Ehrenämter – hat Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) da überhaupt noch Zeit für seine eigentliche Aufgabe an der Spitze der Stadt Friedberg? Diese Frage stellte sich für Marion Brülls (Grüne), zumal nach ihrer Einschätzung die meisten dieser Funktionen außerhalb der Interessen der Stadt Friedberg liegen.