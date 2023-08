Friedberg

Ein Abend voller Glücksmomente

Plus Werner Schmidbauer beschert dem Publikum mit seinem Soloprogramm im ausverkauften Hof des Wittelsbacher Schlosses ein magisches Erlebnis.

Mit seinem Solo-Programm "Bei mir" sorgte Werner Schmidbauer am Samstagabend für einen ausverkauften Schlosshof und viele glückliche Menschen. Der Liedermacher belohnte die 400 Gäste mit drei Zugaben und vielen berührenden Glücksmomenten.

"Ich freue mich schon seit Wochen darauf, den Künstler begrüßen zu dürfen, mit dem ich vor zwölf Jahren einen besonderen Moment bei der BR-Wohnzimmertour erleben durfte“, so Schlossmanagerin Sonja Weinfurtner: "So ein Abend lädt dazu ein, heute besondere Momente mit ihm zu sammeln." Dank des wunderbaren Wetters konnten hundert Leute mehr in den Schlosshof, als wenn er nur im Saal hätte spielen können. Und die Karten dafür waren innerhalb von einer halben Stunde weg.

