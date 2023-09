Friedberg

vor 17 Min.

Ein bisschen wie Mathe: Schuhplatteln und seine Besonderheiten

Plus Nicht viele junge Menschen in Friedberg platteln. Dabei dauert es keinesfalls Ewigkeiten, bis man es lernt. Jakob Mertl kann gleich mehrere Platteln.

Ein bisschen kommt man sich vor wie im Matheunterricht. Die Aufgabe ist es nämlich, sich Zahlenfolgen einzuprägen. So wie mitunter Algebra und Co. bringt einen diese Tätigkeit auch körperlich ins Schwitzen. Schuhplatteln ist nämlich anstrengend - auch für erfahrene Plattler wie Jakob Mertl vom Trachtenverein Friedberg, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Mertl ist einer der wenigen, die die Tradition in Friedberg noch wirklich (aus)leben. Wie er die Zukunft der Tradition sieht - und welche Rolle Frauen bei diesem Thema spielen.

Vier, fünf und elf sind die entscheidenden Zahlen beim Ruhpoldinger. So heißt einer der drei Plattler, die traditionell bei Wettbewerben aufgeführt werden. Die Ziffern stehen für die Schläge, bei denen die Hand an den Schuh schlägt - freilich in verschiedenen Variationen. Für Anfänger ist es laut Mertl die beste Art, ins Schuhplatteln reinzukommen. "Ich orientiere mich jedoch an der Melodie". Der Vorteil: Die Zahlenfolgen kommen auch bei anderen Plattlern vor und können so zu Verwechslungen führen. Gerade dann, wenn man wie Mertl über 20 davon im Repertoire hat.

