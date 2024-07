Ein Chor mit Tradition und neuem Schwung

Die Wahl der neuen Vorstandschaft des Kammerchores Friedberg e.V. war zwar zentraler Punkt der turnusgemäßen Mitgliederversammlung, die Zusammensetzung spiegelte aber auch das Motto des Chores wider: Tradition bewahren - offen für Neues - mit Elan in die Zukunft. Das Repertoire des Kammerchores unter Chorleiter Herbert Deininger hat sich gewandelt und erweitert, das zeigte der Blick zurück von Vorstandsmitglied Monika Sailer. Der musikalische Bilderbogen, den der Chor in den vergangenen 12 Monaten geboten hatte, begann im Herbst letzten Jahres mit der Präsentation populärer Lieder von Michael Jackson, Leonard Cohen und John Miles im Stil eines Flashmobs, führte zu Weihnachtsliedern aus aller Welt in der „Nacht der Sterne“ im Friedberger Advent und mündete schließlich nach monatelangen Proben zum Highlight des Jahres - „Carmina Burana“ von Carl Orff, einer Aufführung zum Jubiläum des Augsburger Sängerkreises. Ein anspruchsvolles Werk und ein großartiger Erfolg für den Chor, zusammen mit Chören der Region und der 3 BA Brassband Friedberg. Die Mühe hatte sich gelohnt, der Chor war glücklich und die Zuhörer begeistert.

Nun geht der Blick nach vorn. An neuen Liedern wird gefeilt, im nächsten Jahr wird es wieder Aufführungen zusammen mit Apotheker Dr. Hannes Proeller beim Altstadtfest geben und gute Laune ist dabei für alle Besucher garantiert. Die Organisation des Kammerchores steht auf zeitgemäßen Fundamenten. Eine umfassende Software, betreut von Wolfgang Pflantz, unterstützt das Miteinander und ist offen für Interessierte, eine Werbeaktion brachte 13 neue Stimmen und dank der in die Vereinsführung gewählten neuen Mitglieder Teresa Eberle und Eveline Striebel gibt es attraktive Auftritte und Infos des Chores in Facebook und Instagram.