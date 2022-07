Ein engagierter Jahrgang nimmt an der Konradin-Realschule Abschied

126 junge Frauen und Männer erhalten ihre Abschlusszeugnisse an der Konradin-Realschule in Friedberg. 31 Mal gab es im gesamten Jahrgang die Note Eins vor dem Komma.

Mit einem kleinen Festakt in der Rothenberghalle wurden die Absolventen der Konradin-Realschule Friedberg verabschiedet. Die Schulfamilie war hocherfreut, dabei wieder weitgehend in den "normalen" Modus zurückkehren zu können und alle zehnten Klassen gemeinsam mit den Eltern begrüßen zu dürfen. 126 junge Menschen wurden in das Leben nach der Realschule entlassen.

Thematisch spannte der Song "Mehr davon" von Lotte, mit dem der Schulchor unter der Leitung von Antonie Baur im vorangegangenen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh die Richtung vorgab, den Bogen über den Abend. Hier wurde den Schülerinnen und Schülern ein Blick zurück auf schönen Schulzeiten mit erfolgreichen Etappen auf den Weg gegeben, aber auch der Ausblick, dass noch "mehr davon" vor ihnen liegt. Das Bläserensemble der Klasse 10a von Oliver Limmer sorgte für den festlichen Rahmen des Gottesdienstes.

In der Konradin-Realschule ziehen alle an einem Strang

Im Festakt gab dann das Schulblasorchester mit Andreas Bolleininger mit dem "Fiesta Blues" zur Eröffnung gleich den freudigen Ton an. Schulleiterin Daniela Walther drückte ihre Freude über einen lebendigen, engagierten Jahrgang aus, indem sie ihn mit einer Netflix-Serie verglich. Man habe an einem Strang gezogen sei so gemeinsam gut durch verschiedene Schwierigkeiten, die das Drehbuch bereithielt, gekommen. Walther wünschte sich im Hinblick auf die Zukunft eine Menge spannender Fortsetzungsepisoden.

Auf die beruflichen Zukunftschancen im Wittelsbacher Land und die spürbar gute Schulgemeinschaft, die auch durch das Leben nach den Noten und Zeugnissen trägt, gingen der Zweite Bürgermeister Richard Scharold und Stellvertretender Landrat Manfred Losinger in ihren Grußworten ein.

Laura Böck ist die beste Absolventin der Friedberger Konradin-Realschule. Foto: Michael Menz

Konradin-Realschule als ein Ort zum Wohlfühlen

Auch wenn in den letzten beiden Jahren viele schöne Dinge unwiederbringlich ausgefallen seien, sei die Konradin-Realschule immer ein Ort zum Wohlfühlen, gestaltet von engagierten Lehrern, gewesen, betonten die Schülersprecher Selina Ruef und Tizian Pagliaroli in ihrer Rede. Als prägend stellten sie besonders die Gemeinschaft in der Schule und die zielstrebige Vorbereitung auf die Abschlussprüfung dar.

Der Elternbeirat mit Vorsitzender Isabella Eschenlohr würdigte die Leistungen der Jahrgangsbesten mit kleinen Aufmerksamkeiten und gab die besten Wünsche für die Zukunft mit auf den Lebensweg. 31 Mal gab es im gesamten Jahrgang die Note Eins vor dem Komma.

Der Abend klang mit der Schulband von Karin Baer unter freiem Himmel aus. (AZ)