Friedberg

18:00 Uhr

Trommeln und Tanz bringen einen Hauch Nigeria in die Palottikirche

Frater Celestine (links) und Frater Patrick gestalteten einen Gottesdienst in der Friedberger Pallottikirche mit den Bräuchen ihrer nigerianischen Heimat.

Plus Frater Celestine und Frater Patrick gestalten eine Messe in der Friedberger Pallottikirche mit lebensfrohen Bräuchen aus ihrer nigerianischen Heimat.

Von Sina Nachtrub

Gottesdienste in der Weihnachtszeit sind normalerweise besinnlich - in der Friedberger Pallottikirche wurde die Geburt Jesu Christi dieses Jahr etwas ausgelassener zelebriert. Trommeln, Musik und Tänzer in traditioneller nigerianischer Kleidung waren Teil des Gottesdienstes, der nicht wenige Bürger und Bürgerinnen verblüfft zurückließ.

