Friedberg

18:00 Uhr

Ein Jahr, 10.000 Kilometer: Junge Friedbergerin wagt ein großes Abenteuer

Plus Anouk Maier aus Friedberg reist nach Kolumbien, um an einer Schule Deutsch zu unterrichten. Für das Projekt benötigt die 18-Jährige noch Unterstützung.

Von Bill Titze

Kolumbien, das bedeutet Traumstrände, herrliche Natur, Anden, aber auch Armut, Kriminalität. Mitte September wird sich die 18-jährige Anouk Maier in einen Flieger setzen und dorthin reisen. Zielort ist Riohacha, eine 300.000 Einwohner große Stadt im Nordosten des südamerikanischen Landes. Dort, fast 10.000 Kilometer von daheim entfernt, macht die Friedbergerin aber keineswegs Urlaub. Vielmehr arbeitet sie an einer Schule, um Kindern und Jugendlichen Deutsch und Englisch nahezubringen - und natürlich auch selbst etwas über Leben und Kultur in dem weit entfernten Land zu lernen.

"Ich freue mich einfach darauf, neue Erfahrungen zu sammeln und mehr von der Welt kennenzulernen", sagt Anouk. Schon als Kind sei sie viel gereist, so ganz spontan sei die Idee nicht gewesen. Aber eigentlich wollte sie, wie so viele junge Menschen, nach dem Abitur einige Zeit durch die Welt reisen und arbeiten: Work & Travel eben. Doch dann traf sie eine Kindergartenfreundin, die ihr von der Organisation worldwide volunteers erzählte, die junge Menschen in gemeinnützige Projekte auf der ganzen Welt vermittelt. Kurzerhand bewarb sie sich für ein Jahr an einer Schule in Kolumbien - und bekam den Platz. Bereits vor einigen Tagen hätte es losgehen sollen, doch sie musste den Start wegen des Todes ihrer Großmutter, die Künstlerin Rose Maier Haid, verschieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen