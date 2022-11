Ein großes Jubiläumskonzert kommt auf den Friedberger Marienplatz

Der Augsburger Sängerkreis will 300 Mitwirkende für die Aufführung eines der bekanntesten Werke der Chorliteratur auf die Bühne bringen. Das sind die Pläne.

2024 wird der Augsburger Sängerkreis 125 Jahre alt. Höhepunkt des Jubiläumsprogramms ist ein Open-Air-Konzert auf dem Marienplatz. Die Pläne dafür stießen im Kulturausschuss des Friedberger Stadtrats auf große Zustimmung.

Im Augsburger Sängerkreis (ASK) sind 133 Chöre und Gruppen in 97 Vereinen mit ca. 7000 Mitgliedern aus der Stadt Augsburg und den Landkreisen Aichach-Friedberg und Augsburg organisiert. Er berät Mitgliedsvereine in musikalischen Belangen sowie in allen vereinsrechtlichen und organisatorischen Belangen und unterstützt sie bei ihrer Arbeit, etwa durch die Abwicklung und Übernahme von GEMA-Gebühren, Einbindung in Versicherungen, Zuschüsse für Notenliteratur und Vermittlung staatlicher Fördermittel. Ein Hauptaugenmerk wird im Augsburger Sängerkreis auf die Jugendarbeit und die Aus- und Fortbildung der Chorleiter gelegt.

Orffs "Carmina Burana" auf dem Friedberger Marienplatz

Zum 125-jährigen Bestehen plant der ASK eine Konzertreihe, deren Höhepunkt die Aufführung von Carl Orffs "Carmina Burana" auf dem Friedberger Marienplatz sein soll. Orff vertonte in seinem wohl bekanntesten Werk Texte in mittellateinischer, mittelhochdeutscher und altfranzösischer Sprache aus dem elften und zwölften Jahrhundert, die einer Sammlung des Klosters Beuren entstammen. Orffs Musik orientiert sich dabei an Stilelementen des Mittelalters.

250 Sängerinnen und Sänger und rund 50 Musikerinnen und Musiker sollen den Klangkörper für dieses Werk bieten. Zu den Mitwirkenden gehören auch Grundschulkinder aus Friedberg sowie die Brassband 3BA, die ihren Sitz in Friedberg hat. Eingebunden in das Projekt ist auch der Friedberger Kammerchor unter Leitung von Herbert Deininger. Fünf ganztägige Proben sollen den Aufführungen vorangehen.

Der Friedberger Marienplatz bietet eine tolle Kulisse

"Der Marienplatz bietet dafür eine tolle Kulisse", freute sich ASK-Vorsitzender Christian Toth im Kulturausschuss des Stadtrats auf dieses Konzert. Er rechnet mit rund 1000 Besuchern bei den beiden Freiluftaufführungen, die am 29. und 30. Juni 2024 stattfinden sollen. Als Ausweichtermine sind der 6. und 7. Juli angesetzt.

Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) bezeichnete es als Auszeichnung für Friedberg, für diese Veranstaltung ausgewählt worden zu sein. Er zeigte sich zuversichtlich, zwischen 500 und 1000 Besucher auf dem Marienplatz unterzubringen, und erinnerte an das Stadtjubiläum 2014, als sogar 1400 Personen auf den Platz strömten.

Friedberg gibt viel Geld für die Kultur aus

Auch Marion Brülls (Grüne) begrüßte die Pläne, "vor allem, wenn der Marienplatz genutzt wird", sagte sie. Elisabeth Micheler-Jones (Parteifreie Bürger) verwies auf die hohen Ausgaben im Kulturbereich und bat, die Kosten für den Einsatz der Bauhofarbeiter zu prüfen. "Wir tun in Friedberg viel für Kunst und Kultur", sagte Cornelia Böhm (FDP). Die Kosten für das Jubiläumskonzert müssten im Rahmen bleiben.

Bürgermeister Eichmann hielt entgegen, dass man in Friedberg Geld auch schon für schlechtere Sachen ausgegeben habe. Der Sängerkreis rechnet mit eigenen Ausgaben von 20.000 bis 25.000 Euro und will darum auch Eintritt verlangen. Der solle allerdings moderat ausfallen, versprach ASK-Vorsitzender Toth: "Wir wollen so viele Menschen wie möglich begeistern."