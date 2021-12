Ein langes und schönes Leben trotz Diabetes

Plus 20 Jahre lang leitete Erich Abt die Selbsthilfegruppe für Diabetiker in Friedberg. Dort lernten die Patienten gemeinsam, mit den Einschränkungen im Alltag umzugehen.

Über 20.000 Spritzen musste er sich schon setzen. "Daran gewöhnt man sich", sagt Erich Abt. Bereits als Kind erkrankte er an Diabetes, doch trotz der gesundheitlichen Einschränkungen nahm er nicht nur sein Leben selbst in die Hand, sondern half auch anderen beim Umgang mit diesem Leiden. Jetzt, im Alter von 84 Jahren, gibt er die Leitung der Friedberger Selbsthilfegruppe ab.