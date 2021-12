Ein Lyrik-Briefkasten soll den Friedbergern im Winter das Herz wärmen

Plus Aktive organisieren derzeit einen Lyrik-Briefkasten für Friedberg. Was hinter der Idee steckt und wie man mitmachen kann.

Manuela Koucky steht am Morgen im Bad, hört Radio und macht sich für den Tag fertig. Gespannt lauscht sie einem Bericht. Von dessen Idee gepackt, läuft Koucky gleich, nachdem sie ihre Morgentoilette beendet hat, zum Divano. Schnell stimmt die Leiterin Christine Schmitz der Idee zu: einem Lyrik-Briefkasten für Friedberg. Was genau steckt dahinter?