Ein neuer Vorsitzender bei der Senioren-Union Friedberg

Rüdiger Hirner folgt auf Annemarie Schulte-Hechfort. Der Vorstand stellt sich zudem breiter auf.

Nach zehn Jahren gab die Vorsitzende der Senioren-Union Friedberg, Annemarie Schulte-Hechfort, ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen ab. Sie erklärte sich aber bereit, weiter als Beisitzerin dem neuen Vorstand beratend zur Seite zu stehen. Als neuer Vorsitzender wurde Rüdiger Hirner gewählt, der schon seit 50 Jahren der CSU angehört.

Stellvertreter sind wie bisher Heribert Heinrich und Werner Pritzlaff. Um die Arbeit im Vorstand zu erleichtern, wurden zwei Schatzmeister und Schriftführer bestimmt, nämlich Walter Föllmer und Gisela Minder, die das Amt bisher innehatte. Eveline Mühlbauer und Guido Bretthauer teilen sich die Schriftführung. Beisitzer sind außer Schulte-Hechfort wie bisher Ida Becker, Edith Geiger, Toni König, Matthias Feiger, Karl Vaith, Christine Pritzlaff und Rita Schmieder. Kassenprüfer sind Manfred Losinger und Karin Gutmair.

Was bei der Senioren-Union alles geboten war

In ihrem Rechenschaftsbericht blickte Schulte-Hechfort nochmals auf das vergangene Jahr. Nachdem die Pandemiebeschränkungen weitestgehend aufgehoben waren, war die erste Veranstaltung der Besuch bei der Bruderschaft der Pallottiner in Friedberg. Den Mitgliedern wurde bei einer Kirchenbesichtigung die Arbeit und das Wirken dieser Gemeinschaft in der Welt erklärt. Nach dem traditionellen gemeinsamen Spargelessen im Juni fuhren die Senioren in einer Tagesfahrt zum Kaffeetrinken auf die Zugspitze.

Der stellvertretende Landrat Manfred Losinger erläuterte unter dem Eindruck des Ukrainekriegs, welche Maßnahmen im Landkreis für den Zivil- und Katastrophenschutz in die Wege geleitet wurden und gab praktische Tipps und Ratschläge, wie jeder Bürger sich vorbeugend auf Notfallsituationen einrichten kann. Nach einer adventlichen Stadtführung mit Musik und Imbiss durch das beleuchtete Friedberg endete das Veranstaltungsjahr im Januar mit einem Neujahrsgespräch. Der Europaabgeordnete Markus Ferber erläuterte die aktuellen Herausforderungen für Europa.

Aktiv-Ring informiert bei der Senioren-Union

Als Gastreferentin informierte die Geschäftsführerin des Aktiv-Rings Friedberg, Renate Mayer, bei der Jahreshauptversammlung über die Tätigkeit der Werbegemeinschaft, Friedbergs Stadtentwicklung und das CityScheck-Verfahren. (AZ)