Ein Rundgang durch Friedbergs neue Partnerstadt Zafi

Eine Delegation besuchte die Stadt in Togo. Das Land ist bettelarm, doch die Friedberger erlebten neben der Not auch viel Hoffnungsvolles.

Noch steht die endgültige Entscheidung des Stadtrates aus, doch Friedberg könnte bald eine sechste Partnerstadt bekommen: Zafi in Togo. Schwerpunkte in der Zusammenarbeit wären Wasserversorgung, Bildung und Landwirtschaft. Eine dreiköpfige Delegation reiste kürzlich nach Westafrika, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Finanziert wurde die Reise von der Organisation Engagement global. Teilnehmende waren Bürgermeister Roland Eichmann, Stephanie Posch, in der Verwaltung zuständig für Städtepartnerschaften sowie Vincent Semenou, Pastoralreferent der Pfarrei St. Jakob, der aus Zafi stammt und Mitinitiator des Hilfsvereins Yara ist.

25 Bilder Ein Rundgang durch Friedbergs Partnerstadt Zafi Foto: Stadt Friedberg

Auf der Website yara.net kann man sich ein Bild von Zafi machen. Es liegt 70 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Lomé. Schätzungen zufolge hat es 22.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Trotz der hohen Einwohnerzahl sei Zafi keine Stadt, sondern gelte aufgrund des ländlichen Charakters als Dorf, so der Verein. Die Infrastruktur hat sich in den beiden vergangenen Jahrzehnten verbessert, bleibt aber hinter den Grundbedürfnissen der Menschen noch immer zurück. Seit 2012 gibt es im Dorf einen Stromanschluss, aber noch immer kein Krankenhaus. Zudem kann es vorkommen, dass es in der Trockenzeit kein Wasser aus dem Leitungsnetz gibt, das den Menschen an öffentlichen Plätzen des Dorfes sonst zur Verfügung steht. Sie müssen dann das Wasser in Kanistern aus mehreren Kilometern Entfernung holen.

Der Lebensunterhalt basiert laut Yara e. V. auf der Landwirtschaft, in der 95 Prozent der Bevölkerung tätig sind. Die Anbaumöglichkeiten im tropischen Klima sind vielfältig: Früchte wie Ananas und Banane gedeihen ebenso wie Grundnahrungsmittel, zu denen Yams, Cassava und Mais gehören. Außerdem zählt Zafi zu den Dörfern, die die deutsche Schnapsbrennerei weitergepflegt haben. Dieser Schnaps wird hauptsächlich aus Palmölbaum, aber auch aus Zuckerrohr und anderen Früchten gewonnen. Um ihre Häuser halten sich viele zudem ein paar Ziegen oder Hühner.

Was die Friedberger Gäste in Zafi sahen

In Zafi gibt es 15 Grundschulen und eine Schule mit der Sekundarstufe I (Collège). Insgesamt 4800 Jungen und Mädchen besuchen die Schule. Vor einiger Zeit hat ein Lycée eröffnet. Viele Kinder gehen nicht regelmäßig zum Unterricht, da in den Familien das Geld für Schulmaterial und Kleidung fehlt. Eine große Zahl der Kinder schließen die Grundschule nicht ab. Ursachen dafür sind vielfältig: Oft müssen die Kinder nebenbei ihren Eltern bei der Arbeit helfen und müssen die Klassenstufen mehrmals wiederholen. Krankheiten wie HIV/Aids oder Malaria machen einen Schulbesuch ebenfalls häufig unmöglich. Hinzu kommt, dass die in der Regel schlecht bezahlten Lehrkräfte immer wieder für längere Zeitabschnitte in einen Generalstreik treten und manchmal für mehrere Wochen kein Unterricht stattfindet.

Nach einem Besuch in Togo blieben trotzdem vor allem die Lebensfreunde und Herzlichkeit der Menschen in Erinnerung, so Yara e. V. Auch in Zafi ist die Lebendigkeit im Alltag spürbar, sei es beim Fußball, beim Kochen oder bei einem Spaziergang durch den Ort. Das erlebte auch die Friedberger Delegation so. Es sei friedlich gewesen, die Menschen versuchten sich selbst zu helfen und hätten viel Humor, berichtet Stephanie Posch. "Man hat nicht das Gefühl, in einem armen Land zu sein."

