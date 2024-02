Friedberg

vor 17 Min.

Einbruch am frühen Abend: Unbekannter dringt in Haus ein

In Friedberg wurde am Freitag in ein Haus eingebrochen.

In ein Haus in Friedberg brechen ein oder mehrere Personen ein. Die Tat ereignete sich bereits in der vergangenen Woche. Eine Sache ist noch ungewiss.

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind am Freitag gewaltsam in ein Haus in der Traminer Straße eingedrungen. Das Geschehen ereignete sich gegen 17 Uhr. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizeipräsidium Schwaben Nord derzeit noch nicht bekannt. (AZ)

