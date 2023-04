Einbruch am helllichten Tag in Friedberg

Mitten in Friedberg versuchen Unbekannte vormittags in ein Haus einzubrechen. Doch sie werden gestört.

Einen versuchten Einbruch meldet die Polizei aus Friedberg - ungewöhnlich ist die Uhrzeit: Am Dienstag zwischen 10.30 und 12 Uhr schlugen Unbekannte an einem Wohnhaus an der Münchner Straße die Terrassentür ein, als die Bewohner nicht da waren. Die Polizei geht von einem versuchten Einbruch aus, der jedoch misslang. Denn das Haus wurde offenbar nicht betreten. Möglicherweise wurde die Person bei der Tatausführung gestört, vermutet die Polizei. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-1710. (AZ)