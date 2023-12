Einbruchserie in Friedberg: Kripo ermittelt

In Friedberg und Umgebung gibt es vier Einbrüche innerhalb weniger Tage. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Wie Sie sich schützen können.

Vier Einbrüche in fünf Tagen - in Friedberg und umliegenden Orten haben sich in den Tagen vor und an Weihnachten mehrmals unbekannte Täter Zutritt zu Häusern verschafft und Diebesgut mitgenommen. Die Einbrüche haben sich laut Polizei in Friedberg, Stätzling und Dickelsmoor zugetragen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Bewohner sollen einiges beachten, wenn sie das Haus verlassen.

Zwei Einbrüche ereigneten sich am Freitag und Samstag in Friedberg. Laut Polizei sollen sich am Freitagabend zwischen 17.15 und 19.40 ein oder mehrere Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Joseph-Hackl-Straße verschafft haben. Der Beuteschaden ist bislang noch unklar. Am Samstag gab es einen ähnlichen Zwischenfall Am Weizenfeld. Hier sollen zwischen 18.10 Uhr und 21.50 Uhr ebenfalls ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingedrungen sein und einen Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich verursacht haben.

Einbrüche ereignen sich um Weihnachten in Friedberg, Stätzling und Dickelsmoor

Bereits am Donnerstag kam es zu einem Einbruch in Stätzling in der Bürgermeister-Ebner-Straße. Auch hier sollen sich ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen 10.40 Uhr und 12 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft haben. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der vierte ähnliche Vorfall passierte zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, in Dickelsmoor. Laut Polizei sollen hier erneut unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Moorweg eingedrungen sein. Hier wird der Beuteschaden derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise. Die Polizeiinspektion Schwaben gibt Bewohnern Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen.

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an, gegenseitig „aufzupassen“. Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu verräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden unter Tags geöffnet und nutzen vor allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Zusätzlich ist es möglich, die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle zurate zu ziehen. Sie berät kostenlos und unabhängig zum Thema Einbruchschutz. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko minimieren, Opfer eines Einbruchs zu werden. (AZ)