Einbruchsserie am Mergenthauer Weg

Unbekannte Einbrecher machen Beute im Keller von benachbarten Mehrfamilienhäusern am Mergenthauer Weg in Friedberg.

Im Zeitraum von Montag bis Samstag, 22. bis 25. Februar, kam es im Mergenthauer Weg in Friedberg zu zwei Einbrüchen in benachbarten Mehrparteienhäusern. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstüren aufgehebelt und gingen gezielt die Kellerräume an. Es wurden zwei Kellerabteile aufgebrochen und ein E-Bike im Wert von knapp 1800 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)