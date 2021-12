Eine Dasingerin wurde von der Hobby-Bastlerin zum Verkäufer-Star

Plus Von Explosionsboxen über Konfettikarten bis zu selbst gemachtem Schmuck: In Gratiana Gritls Onlineshop "Kreativbegabt" gibt es allerlei Selbstgemachtes zu entdecken, aber auch Produkte zum Selberbasteln.

Selbermachen statt kaufen wird immer beliebter - auch Geschenke werden dadurch besonders persönlich. Aus dem Do-it-yourself-Trend (kurz DIY) machte die Dasingerin Gratiana Gritl eine Geschäftsidee. Sie erzählt, wie sie zu ihrem Onlineshop kam, und verrät zudem einen Tipp für einzigartige Weihnachtskarten.