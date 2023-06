Eine kostbare Fayence als Geschenk für das Museum

Der Verein der Friedberger Museumsfreunde wird 30 Jahre alt. Die Feier ist alles andere als alltäglich.

Zur Geburtstagsfeier im Museumscafé trafen sich Mitglieder der Friedberger Museumsfreude, die jetzige und die frühere Museumsleiterin Adelheid Riolini-Unger und Alice Arnold-Becker sowie Bürgermeister Richard Scharold. Der Verein hatte etwas parat, was die Feier alles andere als alltäglich werden ließ, nämlich ein Präsent im Wert von mehreren Tausend Euro. Vorsitzende Elisabeth Schmid übergab die kostbare Fayence aus dem 18. Jahrhundert.

Das Tintenzeug ist entstanden, als Joseph Hackl 1753 für kurze Zeit in Augsburg eine Fayence-Fabrik leitete, bevor er 1754 als Manufakturleiter nach Friedberg kam. Foto: Museum Friedberg

Es handelt sich um ein Tintenzeug mit indianischen Blumen, das Joseph Hackl, der später die Manufaktur in Friedberg leitete, 1753 in Augsburg 1753 schuf. "Das ist einzigartig, so etwas haben wir noch nicht in der Sammlung", so Arnold-Becker, die sich nicht nur dafür, sondern für Schenkungen im Wert von insgesamt 74.000 Euro in 30 Jahren bedankte.

In den kastenförmigen Korpus des Tintenzeugs sind oben der Sandstreuer sowie das Tintenfässchen eingelassen. Mit dem Sand wurde die noch nasse Tinte, die mit einem angespitzten Federkiel aufs Papier gebracht wurde, fixiert und getrocknet. Die vertiefte Fläche vorn sowie die beiden Löcher oben dienten zum Ablegen des Federkiels. Es ist entstanden, als Joseph Hackl 1753 für kurze Zeit in Augsburg eine Fayence-Fabrik leitete, bevor er 1754 als Manufakturleiter nach Friedberg kam.

Schmid betonte Namens des 42 Mitglieder "großen" Vereins, man freue sich, mit dem Museum eine wichtige Kulturstätte unterstützen zu können. Diese erhält keine Gelder für Ankäufe von der Stadt. Auch Bürgermeister Scharold betonte, wie wichtig das Engagement sei: "Wir im Stadtrat haben nur die Hand fürs Museum gehoben, Sie unterstützen es aktiv!" (kru)

