Eine Limoncello-Wolken-Torte aus Friedberg und weitere Leckereien

Knapp 80 Rezepte gibt es in der aktuellen Backzeitschrift Zuckerguss. Eine besonders ausgefallene Torte hat Edith Lindermeir aus Friedberg eingeschickt.

Vom klassischen Erdbeerkuchen bis hin zu dekadenten Schokotrüffeln findet sich in der Backzeitschrift Zuckerguss alles, was das Kuchenherz begehrt. Die Rezepte schicken Leserinnen und Leser ein. Eine von ihnen ist Edith Lindermeir aus Friedberg. Ihr raffiniertes Rezept macht den Auftakt bei den Torten.

Die Friedbergerin hat lange als Fachoberlehrerin für Handarbeit und Hauswirtschaft gearbeitet. "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht", erzählt Lindermeir. Das Backen sei eine große Leidenschaft von ihr. Außerdem wird bei ihr fast jeden Tag frisch gekocht. Ihre Begeisterung für das Essen hat sie als Lehrerin weitergegeben. "Letztens habe ich einen ehemaligen Schüler getroffen. Der meinte dann, dass er inzwischen sehr gerne kocht, teilweise auch wegen meines Unterrichts", berichtet Lindermeir. Sie freut sich, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern etwas für's Leben mitgeben kann. "Wer bei mir im Unterricht war, lässt danach nicht mehr das Wasser anbrennen", erzählt sie und lacht.

Alles Wichtige zu Zuckerguss 1 / 2 Zurück Vorwärts Inhalt Die Zuckerguss-Frühjahrsausgabe Nummer 25 enthält auf 84 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser. Rhabarber-Maracuja-Schnitten, Konfetti-Torte oder Himbeertörtchen – diesmal dreht sich alles um Frühlingskreationen. Von Kuchen und Torten bis hin zu kleinen Leckereien ist für jeden Geschmack und Anlass das Richtige dabei. Im diesjährigen Spezialkapitel erfahren Sie alles über Eierlikör sowie zahlreiche Rezeptideen rund um die goldgelbe Köstlichkeit.

Bezug Das Magazin „Zuckerguss“ ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie im Onlineshop unter www.augsburger-allgemeine.de/shop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline 0821/777 - 44 44.

Sie selbst hat das Händchen fürs Backen von ihrer Oma. Die Liebe zum Backen hat sie wiederum an ihre Tochter Jessica Metzger weitergegeben. Die junge Frau leitet die Patisserie 17 in Friedberg, in der auch Lindermeir immer wieder mithelfen darf. "Die Sachen sind dann noch mal professioneller. Da gibt es zum Beispiel auch mehrstöckige Hochzeitstorten", sagt die Hobbybäckerin.

Beim Backen legt die Friedbergerin Wert auf regionale und hochwertige Zutaten. Das Mehl holt sie zum Beispiel stets von Ziegenaus Bennomühle in Friedberg. Einen Lieblingskuchen hat Lindermeir nicht. "Ich mag vieles. Prinzregententorte und Hefeteig sind aber oben mit dabei", sagt sie. Auch ihr Lebensgefährte ist von ihren konditorischen Leistungen begeistert. Ob er selbst auch bäckt? "Nein, der isst lieber", sagt Lindermeir schmunzelnd.

Die Torte aus dem Zuckerguss-Heft wird mit Zitronenlikör zubereitet

Für die Friedbergerin geht es beim Backen mehr als nur darum, am Ende ein leckeres Stück Kuchen essen zu können. "Man hat dann auch eine Gemeinschaft. Ich kenne viele andere Leute, die auch gerne backen. Da tauscht man sich gerne aus", sagt sie. Neid um die besten Rezepte gebe es nicht. "Wenn ich ein tolles Rezept gefunden habe, behalte ich das nicht nur für mich, sondern teile es auch gerne", meint Lindermeir.

Die leidenschaftliche Bäckerin hat schon öfter Rezepte eingeschickt. In dieser Ausgabe von Zuckerguss gibt es von Lindermeir die Limoncello-Wolken-Torte. Diese lädt mit einer Zitronencreme und der extravaganten Marmorierung zum Nachmachen ein. "Bei der Torte muss man auf jeden Fall Limoncello mögen", sagt Lindermeir und lacht. Auch bei ihr lässt das nächste Backprojekt nicht lange auf sich warten. "Dieses Wochenende feiern wir den 80. Geburtstag von der Mutter meines Lebensgefährten nach. Da gibt es dann wieder Kuchen für alle", erzählt Lindermeir.