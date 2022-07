Eine neue Drehleiter für die Friedberger Feuerwehr

Plus Friedberg ist wieder ein Stück sicherer. Nach Jahren bekommt die Feuerwehr eine neue Drehleiter, die jetzt auch den kirchlichen Segen bekommt.

Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg haben seit diesem Wochenende die neue Drehleiter jetzt mit einem Fest offiziell in Betrieb genommen. Im Einsatz war sie aber schon viel früher.