Eine neue Wirtin für den Jungbräu in Friedberg

Die Nachfolgerin von Ludwig und Sieglinde Stief für das Friedberger Gasthaus Jungbräu steht fest.

Seit 16 Jahren führte Ludwig Stief, unterstützt von seiner Frau Sieglinde, das Gasthaus zum Jungbräu in Friedberg. Jetzt verabschiedeten sie sich von ihren treuen Gästen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge ging der letzte Abend im Jungbäu zu Ende. Doch schon in wenigen Wochen geht es in der Traditionswirtschaft unter neuer Führung weiter.

"Schade", hieß es, dass das Ehepaar die Gaststätte nicht mehr betreibt, jedoch gönnen alle den Stiefs den Ruhestand. Mit seiner sozialen Empathie gelang es "Lug" für ein harmonisches Miteinander zu sorgen. Dies galt sowohl für die Gäste als auch für die umliegende Nachbarschaft. Der Jungbräu war nicht nur eine Gaststätte, sondern ein zentraler Treffpunkt für Fußballbegeisterte, Schafkopfer und alle, die einfach einmal verweilen wollten. Große Begeisterung fanden immer wieder die Konzerte seiner Hausband "The Shaddocks".

Ab August geht es im Jungbräu in Friedberg weiter

Ab 1. August öffnet der Jungbräu wieder. Neue Wirtin ist nach Informationen unserer Redaktion Inge Habersetzer aus Friedberg. (AZ)