Eine WM der besonderen Art: Friedberger sind mit Klapprad dabei

Plus Die alljährliche Klapprad-WM in Pfronten begeistert Zuschauer wie Teilnehmer. Dieses Jahr war eine 15-köpfige Friedberger Mannschaft dabei.

Von David Honold

Mit dem Klapprad aus den 70ern ein Rennen fahren? Und das bei einer Strecke von rund zwölf Kilometer mit gut 600 Höhenmeter? Was sich erst einmal als verrückte Idee anhört, entfacht seit Jahren große Begeisterung bei Sport-wie Spaßfreunden. Dieses Jahr war eine Friedberger Delegation vertreten. Organisator der Friedberger Klapprad-Mannschaft war Christian Fußner. Er erklärt, was den Wettbewerb so besonders macht.

Eher zufällig sei er in einem Gespräch mit Werner Pfundmeir auf die Idee gekommen, bei der diesjährigen Klapprad-WM im Allgäu teilzunehmen. Schnell haben sich noch weitere Freunde angeschlossen, die auch beim Friedberger Halbmarathon immer wieder starten. "Der große Spaß fängt schon vor dem eigentlichen Wettbewerb an", so Fußner. Dann beginne nämlich die Planung: Wer hat noch ein altes Klapprad in der Garage liegen, wer braucht noch eins? Manche, so Fußner, haben sich dann noch schnell im Internet alte Drahtesel besorgt. Es gibt nämlich eine Bedingung bei der (in-)offiziellen Weltmeisterschaft: Es sind nur Klappräder aus den 70er und 80er-Jahren erlaubt. Das heißt mit original Kurbel und Ritzel (48 zu 16) oder mit maximal Zwei-Gang-Duomatik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

