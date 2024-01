Einmal Mittelalter und zurück: Wie kommt die Ausstellung beim Publikum an?

Plus Bislang kamen über 1200 Besucher zur Mittelalter-Ausstellung ins Friedberger Schloss-Museum. Die Begeisterung ist groß: Eine faszinierende Zeit wird auch für Laien verständlich und erlebbar.

Nach jahrelanger Vorarbeit läuft nun die Mittelalter-Ausstellung im Friedberger Schloss-Museum. 1250 Menschen haben sie bereits gesehen, sogar eine Historikerin zeigt sich begeistert. Was macht die Schau „Zwischen Baiern und Schwaben. Das Lechtal im frühen Mittelalter" so sehenswert? Hier ein paar Tipps für den Rundgang - von Besuchern für Besucher.

"Weil ich eigentlich gar nichts über dieses spannende Thema weiß, fesselt mich das Thema Mittelalter im Lechtal umso mehr“, lautet die Meinung eines Besuchers. Über andere Zeiten weiß er besser Bescheid, obwohl diese schon länger zurückliegen. Umso interessanter findet er, dass das Schloss durch eine Sonderausstellung an das Thema heranführt. Viele Ausstellungsstücke, fundierte Informationen und eine schöne Räumlichkeit machen die Ausstellung attraktiv, findet er.