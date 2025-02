Einsatz für die Pfarrei Sankt Jakob hinterlässt Spuren

Wer hält eigentlich eine Pfarrei am Laufen? Der Motor, der dafür sorgt, dass sich das Gemeindeleben entfalten kann, dass Pastoralteam, Pfarrgemeinderat und die vielen Gruppen ihren Aufgaben gerecht werden können, ist die Kirchenverwaltung (KV). Sie arbeitet leise, aber unverzichtbar. Ohne sie stünde vieles in der Pfarrei still. Nun wurden fünf langjährige KV-Mitglieder verabschiedet – und zwei von ihnen mit der höchsten Ehrung der Pfarrei, der Jakobsmuschel ausgezeichnet. Peter Wenderlein trug als Kirchenpfleger 19 Jahre lang die Verantwortung für die Finanzen von St. Jakob, zusätzlich 13 Jahre für St. Stephan Friedberg-Süd. Zuletzt übernahm er auch die Verwaltung der Wallfahrtskirche St. Afra und St. Stephan in Wiffertshausen. Er verwaltete mit großem Sachverstand die finanziellen Angelegenheiten der Pfarrei und trug zur Entwicklung vieler Projekte bei. Klaus Greppmair war über 35 Jahre in der Kirchenverwaltung aktiv, sechs Jahre als Kirchenpfleger in St. Stephan Friedberg-Süd. Besonders wertvoll war sein handwerkliches und bauliches Wissen. Ohne seinen Sachverstand wären viele Projekte nicht möglich gewesen.

Die Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob bedankte sich bei den scheidenden Mitgliedern der Kirchenverwaltung und begrüßte die neugewählten. Foto: Achim Lüders

Für diese Ehrung der scheidenden Mitglieder fand sich mit dem Pallotti-Fest ein besonders feierlicher Rahmen. Stadtpfarrer Steffen Brühl würdigte Wenderlein und Greppmair: „Ihr wart keine bloßen Verwalter, sondern Gestalter und Erhalter. Euer Dienst hat die Pfarrei nachhaltig geprägt.“ Zusätzlich wurden Monika Weighardt (12 Jahre KV-Mitglied), Horst Knote (12 Jahre) und Michael Busse-Roth (6 Jahre) verabschiedet. Sie erhielten als Zeichen des Dankes für ihr langjähriges und besonders engagiertes Wirken den Jakobsbecher. Sabine Tyroller