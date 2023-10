Friedberg

Einsturz und Aufbau: Vor 150 Jahren weihte Friedberg seine neue Kirche

Mit Getöse stürzte der 79 Meter hohe Kirchturm in Friedberg in sich zusammen. Im Veroneser Stil neu aufgebaut, ist St. Jakob ein Wahrzeichen der Stadt und eines der markantesten Kirchengebäude der Region.

Plus Der Turm war viel zu hoch und stürzte bei einem Sturm ein. Fünf Jahre später stand das neue, markante Gotteshaus. Daran erinnert ein Gottesdienst am Sonntag.

Von Regine Nägele

Was passiert, wenn man auf schlechten Fundamenten zu hoch hinaus will, zeigt der Einsturz der Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob im Jahr 1868. Wie durch ein Wunder gab es damals keine Todesopfer. Das Ende der alten Kirche machte dann den Weg frei für eines der architektonisch ungewöhnlichsten Gotteshäuser der Region. Denn als Vorbild von St. Jakob in Friedberg diente die Basilika San Zeno in Verona.

Es war ein besonderer Kirchweihsonntag vor 150 Jahren: An diesem 19. Oktober 1873 wurde der erste Gottesdienst in der neu erbauten Stadtpfarrkirche mit großem Glanz und prachtvoller Musik gefeiert. In seiner Festpredigt verwies Stadtpfarrer Schneider darauf, welches Glück es sei, wieder im Besitz eines so schönen Gotteshauses zu sein. Am kostengünstigsten erschien der Stadtgemeinde der Bau einer dreischiffigen neuromanischen Säulenbasilika nach den Plänen des Augsburger königlichen Bauamtmanns Karl Bernatz. Fünf Jahre lang hatte man nach dem Einsturz der alten Pfarrkirche am 2. März 1868 die Gottesdienste zunächst bei den Armen Schulschwestern am Eisenberg und im Sitzungssaal des Rathauses gefeiert. Eine Notkirche wurde schließlich im Pfarrstadel untergebracht. Dieser befand sich nördlich der Pfarrkirche auf dem Gelände des Pfarranwesens.

