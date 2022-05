Eintritt, Veranstaltungen, Öffnungszeiten: Alle Infos zum Museum Wittelsbacher Schloss

Museum und Café erwarten die Besucher im Schloss Friedberg. Mehr über die Ausstellungen, Veranstaltungen und das Kinderprogramm in den Ferien erfahren Sie hier.

Viele Jahre lang war das Friedberger Schloss nicht für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Das hat sich durch die Sanierung geändert – seit 2019 erstrahlt nun auch das Museum in neuem Glanz. Was es dort zu entdecken gibt, erfahren Sie hier in unserer Übersicht:

Diese Ausstellungen sind in Friedberg zu sehen

Das Museum hat sechs Themenbereiche:

Schloss- und Stadtgeschichte



Manufaktur für Fayencen

Archäologie

Wallfahrt und sakrale Kunst

Friedberger Künstler des 20. Jahrhunderts

An diesen Terminen gibt es Führungen im Museum Wittelsbacher Schloss

Friedberg in Objekten – von prachtvollen Uhren, seltenen Funden und feinen Herrschaften: jeden ersten Sonntag im Monat, 14 Uhr, Führungen kostenlos. Der Eintritt ist zu bezahlen.

jeden ersten Sonntag im Monat, 14 Uhr, Führungen kostenlos. Der Eintritt ist zu bezahlen. Geschichte mit Geschmack - wechselnde Führungen mit anschließendem Kaffee und Kuchen im Café: (Im Preis enthalten sind Eintritt, Führung sowie Kaffee und Kuchen)

19. Juni: Exotik in Blau-Weiß

Die Geschichte der Friedberger Fayencen

17. Juli: Friedberg und Augsburg

Gesichter und Geschichten einer Nachbarschaft

21. August: International

Friedberger Uhren in ganz Europa

18. September: Altes Gemäuer in modernem Gewand

Das Wittelsbacher Schloss in Friedberg

16. Oktober: Selbstbewusst!

Bemerkenswerte Frauen der Friedberger Geschichte

20. November: Feder & Pinsel, Bild & Text

Moderne Friedberger Künstler und ihre Literatur

Der Eintritt beträgt hier 9,50 Euro, ab Juli 9,80 Euro.

Alle Führungen haben eine begrenzte Teilnehmerzahl, um Voranmeldung wird gebeten unter 0821/6002-684.

Diese Veranstaltungen sind im Friedberger Museum geplant

Sonntag, 15. Mai: Internationaler Museumstag: Zum Internationalen Museumstag bietet das Museum im Wittelsbacher Schloss freien Eintritt. Von 14 bis 16.30 Uhr sind Turmbesteigungen möglich. Um 14 Uhr gibt es eine kostenlose Familienführung.

Eine telefonische Anmeldung unter 0821/6002-684 ist erforderlich.

Das Kinderprogramm im Friedberger Schloss im Überblick

Pfingstferien: 10. Juni, 10 bis 12 Uhr - Tierisch was los im Museum!

Im Museum haben sich viele Tiere versteckt. Begib Dich auf eine spannende Spurensuche und gestalte anschließend ein eigenes phantasievolles Tier für zu Hause! Ab acht Jahren, Eintritt drei Euro.

8. Juli, 15 bis 16.30 Uhr - Entdecke das Wittelsbacher Schloss!

Komm mit auf eine spannende Tour durch den Schlossgraben bis hoch in den Turm und finde heraus, wie das Leben im Schloss früher war. Ab sechs Jahren, Eintritt drei Euro.

Sommerferien: 5. August, 10 bis 12 Uhr - Es blüht so bunt!

Finde die bunten Blumen im Museum und gestalte danach dein buntes Blumenbild. Ab acht Jahren, Eintritt drei Euro.

Sommerferien: 2. September, 10 bis 12 Uhr - Salve! Die Römer in Friedberg

Wie lebten die Römer in Friedberg ? Finde es heraus und gestalte am Ende eine tolle Mosaikfliese. Ab zehn Jahren, Eintritt drei Euro.

Alle Veranstaltungen haben eine begrenzte Teilnehmerzahl, um Voranmeldung wird gebeten unter 0821/6002-684

Das sind die Öffnungszeiten von Museum und Café

Dienstag bis Sonntag und an allen Feiertagen von 10-17 Uhr

An Allerheiligen , Silvester , Faschingsdienstag, Aschermittwoch und Karfreitag hat das Museum nicht geöffnet.

Eintrittspreise im Museum Wittelsbacher Schloss