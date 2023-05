Elektro-Klänge an der Theke: Benefizkonzert steigt in Supermarkt

In Friedberg findet ein außergewöhnliches Konzert statt. Eine Band möchte einen Supermarkt in einen Club verwandeln. Die Einnahmen kommen karitativen Zwecken zugute.

Ein Club im Supermarkt? Das hört sich erst einmal bizarr an. An der Tiefkühltruhe zu tanzen oder an der Frischetheke zu flirten, dürfte wohl nur den verrücktesten Vögeln in den Sinn kommen. Zumindest in Friedberg könnte es aber am Freitag, 2. Juni, zu solchen Szenen kommen. Denn dann findet im Edeka Wollny ein Benefizkonzert statt.

Dort präsentiert die Augsburger Formation Aera Tiret ihr Debut-Album "Prim". Gar nicht ausgeschlossen, dass die Gruppe den Markt zwischen Nudelsoßen und Gemüsekisten zum Kochen bringen wird. Denn die erste Single-Auskopplung des Albums "Copy me" ist mit Erscheinen gleich auf Platz zwei der deutschen R'n'B-Charts auf iTunes gelandet.

Nicht nur musikalisch möchte Aera Tiret in Friedberg überzeugen

Aber nicht nur musikalisch möchte die sechsköpfige Elektroband überzeugen. Gerade die Show drumherum dürfte die Besucherinnen und Besucher in ihren Bann ziehen. Denn Aera Tiret möchte die Möglichkeiten vor Ort nutzen, um ein Gesamtkunstwerk herzustellen. Der Gruppe ist nämlich neben dem Musikalischen auch das Virtuelle wichtig, sie kreiert gerne in Räumen, die sie inspirieren.

So wird die Kasse zum Laufsteg und in den Regalen entstehen atmosphärische Klänge gepaart mit urbanen Beats für das Publikum. Räume werden verwandelt und durch Bilder wie Klänge in ein neues Gewand gekleidet. Auch musikalisch ist die Band vielseitig unterwegs. Schlagzeuger und Mastermind Dominik Scherer ist nebenberuflich Jazztrompeter und Bassist Jonas Horche sowie Nick Herrmann am E-Piano können so gut wie alles spielen.

Einnahmen des Konzerts in Friedberg kommen der Kartei der Not zugute

Die Einnahmen des Konzerts kommen der Kartei der Not zugute. Diese ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und kümmert sich um Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Ein Ansatz, der der Gruppe nicht fremd ist. Mit einem Elektrohit unterstützten sie bereits 2021 den Brunnenbau in Äthiopien. Der Song "Legehida" wurde extra für diesen Anlass geschrieben. Die Einnahmen ermöglichten es, einen dritten Brunnen im gleichnamigen Dorf zu bauen.

In Friedberg geht es am Freitag bereits am späten Nachmittag los, dann ist eine musikalische Einstimmung auf dem Supermarkt-Parkplatz geplant. Im Edeka selbst beginnt die Electro-Liveshow um 20 Uhr, wenn das Geschäft für den Einkauf geschlossen hat. Das Kartenkontingent ist auf maximal 199 Besucherinnen und Besucher begrenzt. Tickets können unter contact@aera-tiret.com oder auch direkt im Edeka Wollny in Friedberg, Bozener Straße 2, gekauft werden.

Bandgründer Dominik Scherer war kürzlich zu Gast im Podcast "Augsburg, meine Stadt" und spricht auch über das außergewöhnliche Konzert im Edeka. Das ganz Gespräch können Sie hier anhören.