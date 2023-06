Endlich sind die neuen Radständer am Friedberger Bahnhof fertig

Beim Thema Fahrradabstellplätze schnitt Friedberg nicht gut ab. Nun gibt es am Bahnhof eine Verbesserung für Radfahrer.

Gut angenommen werden die neuen Fahrradständer am Friedberger Bahnhof. Drei Jahre später als geplant konnten sie endlich in Betrieb genommen werden. Auch eine Schließfachanlage sowie ein behindertengerechtes Einraum-WC sind nun aufgebaut. Die Fahrradabstellanlage bietet unter einer Überdachung Platz für 60 Fahrräder auf dem ehemaligen kleinen Parkplatz. In der Schließfachanlage stehen 24 Schließfächer mit Pfandeinwurf zur Verfügung. Davon sind drei Schließfächer mit Ladeanschluss für E-Bike oder Handy ausgestattet. Die Installation hatte sich in die Länge gezogen, weil lange nicht klar war, an welcher Stelle die Bahn im Zug des Bahnhofumbaus das neue digitale Stellwerk platzieren wird.

Die Maßnahme war auf 340.000 Euro veranschlagt, wovon allein 90.000 auf das Toilettenhäuschen entfallen. Die Stadt muss aber nicht alles selber zahlen; Fördergeber für die Fahrradabstellanlage sind die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft im Rahmen des Förderprogramms der Nationalen Klimaschutz Initiative und das Bundesministerium, für Wirtschaft und Klimaschutz.

Situation für Radler und Pendler am Bahnhof Friedberg verbessert

Für viele Pendlerinnen und Radler verbessert sich hiermit die unbefriedigende Situation des Radl-Chaos' am Bahnhof erheblich. Beim Fahrradklimatest des ADFC hatten die die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in Friedberg nur die Note befriedigend erhalten. (kru)

