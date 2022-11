Endlich wieder da: Der Friedberger Advent öffnet an diesem Dienstag

Zwei Winter lang mussten Friedbergerinnen und Friedberger auf ihren geliebten Weihnachtsmarkt verzichten. Nun kehrt er wieder zurück, teils mit neuen Ständen.

Vor genau dreißig Jahren, im Jahr 1992, wurde die Idee des Friedberger Advents geboren. Inzwischen gehört der Weihnachtsmarkt fest zur Stadt. In den vergangenen zwei Jahren mussten die Menschen auf das besinnliche Event verzichten. Mit seinem Kulturprogramm und Dutzenden Fierantinnen und Fieranten kehrt der Markt nach der pandemiebedingten Zwangspause zurück. Während einige gewohnte Gesichter fehlen werden, rücken neue Aussteller nach.

Den Friedberger Advent zeichnet mehr aus als nur Glühwein, Bratwürste und Weihnachtsbeleuchtung. Unter anderem die musikalischen Auftritte sind das Aushängeschild des Marktes. Viele Musikerinnen und Musiker kommen seit Beginn an jedes Jahr. "Sophie Heinrich gehört zum Friedberger Advent wie die Kirche St. Jakob", so kündigte Gerd Horseling von den "Bürgern für Friedberg" etwa die Violinistin vor dem Kammerkonzert im Wittelsbacher Schloss an. Sie machte dieses Jahr zum 17. Mal den Auftakt zum Advent.

Friedberger Advent: Kulturveranstaltung und traditioneller Christkindlmarkt

Es folgen die Bläser der Berliner Philharmoniker am Sonntag, 11. Dezember, um 20 Uhr in der Kirche St. Jakob. Sie kommen bereits seit 20 Jahren nach Friedberg. Zum Abschluss tritt am Donnerstag, 15. Dezember um 20 Uhr das Blechbläser-Ensemble Harmonic Brass in der Stadtpfarrkirche auf. Wie die Bürger für Friedberg berichteten, sei die Nachfrage bei den Konzertkarten hoch. "Die Leute hungern nach Kultur", meinte Horseling.

Das Herz des Marktes sind die rund 50 Stände, welche um die Jakobskirche aufgebaut sind. Zwei Aussteller mussten aus persönlichen Gründen absagen. Zum einen "Eli's Glubberln" von Elisabeth Nassl, zum anderen der Shirt-Maler Norbert Seeger. Wegen Personalmangels fehlt dieses Jahr Anton Kreitmair mit seinem Schokofrüchte-Stand. Gleich vier Stände rücken nach. Hinzu kommen die "Weihrauchstube" von Elisabeth und André Nürnberger mit Räuchermischungen, ätherischen Ölen und Kräutern sowie "Bea's Gewürzstandl" mit Gewürzspezialitäten und Tees. Schokoladenüberzogenes Obst gibt es bei "Wittmer's süße Früchte". Diese drei Buden haben auf dem Friedberger Advent ihre Premiere. Die Gruppe "Liebenswertes Friedberg" springt für Norbert Seeger ein. Sie verkauft Dekorationen und Accessoires mit Friedberg-Thema.

Das ist auf dem Friedberger Advent 2022 geboten 1 / 3 Zurück Vorwärts Konzerte Sonntag, 11. Dezember, 20 Uhr: Die Bläser der Berliner Philharmoniker treten in der Stadtpfarrkirche St. Jakob auf Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr: Das Blechbläser-Ensemble Harmonic Brass spielt ebenfalls in der Stadtpfarrkirche St. Jakob

Das gibt's für Kinder Samstag, 10. Dezember, jeweils um 16 und 17 Uhr: "Das gläserne Weihnachtskind" - eine Erzählung begleitet von der Glasharfe. Die Veranstaltung findet im Pfarrzentrum statt und ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren Montag bis Freitag, 16 bis 18 Uhr, und am Wochenende von 14 bis 16 Uhr: Kinder-Wunschbaum und großer Adventskalender im Archivhof; hier bekommen Kinder ein kleines Präsent und dürfen ihren Wunschzettel an den Baum hängen 17. und 18. Dezember, 15 bis 16.30 Uhr: In der Schule am Eisenberg können Kinder in Babsis Backstube eigene Leckereien zaubern. Anmeldungen bei Martha Reißner unter 0176/64135986

Besondere Aktionen Freitag, 2. Dezember, 18 bis 22 Uhr: "Nacht der Sterne" mit Feuerwerk vor dem Rathaus um 20.30 Uhr Dienstag, 6. Dezember, bis Freitag, 9. Dezember, jeweils ab 16 Uhr: Eiskünstler Christian Staber Wunschbaum für Senioren vor dem Pfarrzentrum: Wunsch vom Baum nehmen, das Geschenk dazu besorgen und im Café Weißgerber abgeben. Freiwillige verteilen alle Geschenke anschließend an die sozialen Einrichtungen



Stammgästen des Marktes wird womöglich auffallen, dass nicht nur einige Stände umbesetzt sind. Aufgrund des Umbaus der Archivgalerie musste die Aufstellung der Buden angepasst werden. Auch die Friedberger Kunstspechte müssen dieses Jahr mit ihren Bildern umziehen. Neuer Ausstellungsort ist das Café Divano hinter der Jakobskirche. 48 Kunstwerke werden zum Verkauf bereitgestellt. Der Erlös kommt dem Divano und der Kartei der Not zugute. Am Freitag, 2. Dezember, findet auf dem Advent die Nacht der Sterne statt, ein Abend mit breitem musikalischem Programm und Feuerwerk vor dem Friedberger Rathaus.

Der Friedberger Advent findet vom 29. November bis 23. Dezember statt.

Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 16 bis 20.30 Uhr und am Wochenende von 13 bis 20.30 Uhr.

An den vier Adventssamstagen ist das Parken in der Stadt kostenfrei.