Friedberg

18:00 Uhr

Endlich wieder Flohmarktfieber in Friedberg

Plus Flohmarktfans freuen sich, dass sie wieder handeln, verkaufen und günstige Sammlerstücke erwerben können. Vom schlechten Wetter lassen sie sich nicht abhalten.

Von Sabine Roth

Das Ehepaar Schröter aus Friedberg ist bereits um 4 Uhr in der Früh aufgestanden, hat das Auto mit diversen Flohmarktschätzen aus den letzten zwei Jahren vollgepackt und sich auf den Weg in Richtung Volksfestplatz gemacht. Als sie ankamen, waren sie dann doch etwas enttäuscht. Vor ihnen war an diesem Samstagmorgen um 5 Uhr nur ein weiterer Anbieter. „Normalerweise ist es hier am Morgen rappelvoll. Das hat uns schon gewundert und wir fragten uns, was heute los sei. Das muss sich wahrscheinlich nach der langen Corona-Pause erst wieder einspielen“, vermutet das Ehepaar aus Friedberg, das schon seit über 20 Jahren regelmäßig zum Flohmarkt kommt und verkauft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

