Friedberg

vor 16 Min.

Energieversorgung: Friedberg will weg vom Gas

Plus Für die städtischen Gebäude an der Aichacher Straße in Friedberg ist eine zentrale Wärmeversorgung geplant. Welche Energieträger dafür infrage kommen.

Von Thomas Goßner

Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat die zentrale Wärmeversorgung für die städtischen Gebäude an der Aichacher Straße jetzt hohe Priorität. „Wir müssen in die Pötte kommen“, sagte Siegbert Mersdorf (Parteifreie Bürger) im Werkausschuss des Stadtrats. Auch aus Sicht von Marion Brülls (Grüne) ist es wichtig, dass es schnell geht. Selbst Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) will rasch handeln und sprach sich gegen eine „Ehrenrunde“ durch die Untersuchung weiterer Alternativen aus. Einstimmig fiel am Ende der Beschluss, eine Konzeptstudie in Auftrag zu geben.

