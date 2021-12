Friedberg

Enttäuschung bis Erleichterung: So lief das Weihnachtsgeschäft in der Region

Alexandra Behr (links) und ihre Mitarbeiterin Anna Jansen freuen sich, dass sie in dieser Weihnachtszeit öffnen können. Im Lesenswert! in Friedberg gibt es neben Büchern auch Geschenkartikel.

Plus Nach dem Lockdown im Vorjahr hofften Einzelhändler auf ein besseres Weihnachtsgeschäft 2021. Doch 2G und beschränkte Kundenanzahl erschwerten teils den Verkauf.

Von Sina Nachtrub

"Wie soll's schon laufen in der Pandemie?", kommentiert Otto Hengster vom Modeladen Tamaro in Friedberg das aktuelle Weihnachtsgeschäft. Denn der Kundenansturm blieb großteils aus. So wie Hengster ging es einigen Einzelhändlern in Friedberg und Umgebung. Andere sind zufrieden, nach dem Lockdown im vergangenen Jahr überhaupt verkaufen zu können, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Fünf Einzelhändler ziehen eine Bilanz des Weihnachtsgeschäfts nach einem turbulenten Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

