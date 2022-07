Er hat Herz, Kreativität, Stärke: Markus Hau ist neuer Provinzial der Pallottiner

In Friedberg kennt man Pater Markus Hau als früheren Stadtpfarrer - und rheinische Frohnatur. Am 2. August tritt der 48-Jährige ein hohes Amt an.

Er hat eine rheinische Frohnatur, war Stadtpfarrer in Friedberg und ist seit 2017 Missionssekretär. Jetzt tritt Pater Markus Hau am 2. August die Nachfolge von Pater Helmut Scharler als Provinzial an, der nach neun Jahren turnusgemäß aus dem Amt scheidet. Dass er die nötige Kreativität und Stärke hat, um Ideen umzusetzen, hat der 48-Jährige schon oft bewiesen.

Pater Hau engagierte sich für die Neuausrichtung der Vinzenz-Pallotti-University und setzte sich für den Erhalt der profanierten Pallotti-Kirche von Rheinbach ein. An Ostern 2021 lud er dazu ein, Wachsreste als Symbol der Schuld an die Pallottiner zu senden und fertigte mit einer Künstlerin aus dem Wachs die Osterkerze. Jetzt gilt es, die Sorgen und Nöte der Mitbrüder wahrzunehmen, die ihn in das neue Amt gewählt haben, und sie in die Zukunft zu führen.

Pater Markus Hau kannte die Pallottiner aus seiner Pfarrei

Der 48-jährige Markus Hau ist seit 1997 Pallottiner, seit 2004 Priester und leitete von 2008 bis 2017 die Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob. Zuvor war er in der Jugendarbeit in Olpe tätig sowie als Kaplan in Vallendar, wo auch die Hochschule der Pallottiner steht. Diese wird Markus Hau auch als Provinzial ein Herzensanliegen sein.

Hau, der gerne Gedichte von Hilde Domin oder Andreas Knapp liest, begreift sich als Lernender. Außerdem ist der überzeugte rheinische Karnevalist, den man an Rosenmontag immer kostümiert erlebt, leidenschaftlicher Hobby-Koch. Er weiß von daher vielleicht auch, wem er welche Speisen zubereiten und bringen soll. Nicht von ungefähr hat er sich daher passend dazu Verse von Hilde Domin als Primiz-Spruch ausgewählt: "Nimm den Eimer / trage dich hin / Wisse du trägst dich / zu Dürstenden / Wisse du bist nicht das Wasser / du trägst nur den Eimer."

Pater Markus Hau als scheidender Stadtpfarrer von Friedberg beim Pfarrfest. Foto: Elisa Glöckner (Archivbild)

Geboren ist der Pallottinerpater 1974 in Rheinbach und aufgewachsen in Merzbach, einem kleinen Dorf in der Eifel. Seinen schulischen Weg hat er nicht bei den Pallottinern absolviert, sondern über Realschule und städtisches Gymnasium. Die Pallottiner kannte er aber aus der Pfarrei – in Merzbach und in Rheinbach.

Nach Wehrdienst und einem angefangenen und schnell wieder abgebrochenen Jurastudium in Bonn kam für den jungen Markus Hau der Wendepunkt. Er selbst beschreibt es so: „Und an genau der Stelle meldete sich Gott sehr heftig bei mir und ich wusste, dass ich ein Leben mit ihm ausprobieren muss.“ 1995 trat er ins Noviziat in Untermerzbach ein. Er studierte von 1997 bis 2003 in Vallendar, unterbrochen von einem Studienjahr an der Gregoriana in Rom.

Pater Hau aus Friedberg will Brücken in der Provinz bauen

Als Missionssekretär war Pater Hau seit 2017 eine Brücke von der Provinz nach Indien, nach Nigeria, Malawi, Kamerun und Südafrika. Oft unterwegs, um die Hilfsprojekte der Mitbrüder zu unterstützen, zu begleiten. Zu schauen, wo dafür Freunde und Wohltäter zu gewinnen sind. Es ging um Schulen in Indien, um Suppenküchen, Altenheime, Jugendhäuser und HIV-Zentren.

Daneben war es seine Aufgabe, die neuen Einheiten der Pallottiner in Nigeria und Malawi aufzubauen. Als Provinzial werden sich die vielen Fäden zusammenfügen: Afrika und die Hochschule in Vallendar als große Herausforderung und Chance für die Provinz. Die Hochschule als Lernort für Interkulturalität. „Es ist die große Aufgabe, wie wir als weite Welt, als Menschen, Gesellschaft und Kirche, aber auch einfach als Mitbrüder lernen können, einander besser zu verstehen“, sagt Pater Markus Hau.