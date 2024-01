Friedberg

Erfrischend anders: Klangkultur mit Funkenschlag beim Neujahrskonzert

Ein tolles Konzert bot Willibald Guggenmos - hier an einer Orgel in St. Gallen - zum Neujahresfest in Friedberg.

Plus Der hochkarätige Organist Willibald Guggenmos bietet an der Metzler-Orgel in der Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob ein rundum begeisterndes Musikerlebnis.

Musik ist klanggewordene Zeit und wie diese auch ständiger Entwicklung und Veränderung unterworfen. Andererseits entwickelt sich die Musik wiederum. Die Werke des Konzerts zum Neujahr in St. Jakob in Friedberg repräsentierten vor allem eines: Ein Konzert auf höchstem Niveau, was Interpret, Komponisten, die Orgel und die hohen Ansprüche an den Hörer betreffen.

Eindrucksvoller hätte der Start in das neue Jahr kaum sein können. Willibald Guggenmos sorgte - vielleicht zum Auftakt einer neuen Konzertreihe - für ein rundum begeisterndes Musikerlebnis. Der Organist bescherte den zahlreichen Besuchern und Besucherinnen aufgrund der Vielfalt der dargebotenen Stücke einen abwechslungsreichen und zugleich hochinteressanten frühen Abend.

