Hohe Kita-Gebühren: Friedberg zahlt 1,2 Millionen Euro mehr Zuschuss an Kindergärten als vorgeschrieben

Gebührenerhöhungen von bis zu 90 Prozent bei einem Kita-Platz brachten diesen Sommer Friedberger Eltern in Rage. Die Wut richtete sich vor allem auf den Kinderheimverein, größter Träger im Stadtgebiet. Doch es hoben Einrichtungen durch die Bank die Beiträge an, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Eine Projektgruppe diskutierte daher die Frage, wie die Stadt in finanziell schwierigen Zeiten helfend eingreifen kann. Nun liegt das Ergebnis vor.

