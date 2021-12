Erich Unglaub schreibt Buch über die Friedberger Bahnhofstraße

Erich Unglaub ist in der Friedberger Bahnhofstraße aufgewachsen. Jetzt hat er ein Buch über sie geschrieben.

Die Bahnhofstraße ist in Friedberg gerade vor allem als Endlos-Baustelle Thema. Erich Unglaub ist dort aufgewachsen und hat jetzt ein Buch mit Erinnerungen an die Straße, ihre Häuser, Geschäfte und Menschen veröffentlicht.

"Bahnhofstraße - Blicke" heißt der 88-seitige Band voller genau beobachteter und liebevoll geschriebener Episoden, der gerade rechtzeitig vor Weihnachten im Friedberger Likias-Verlag erschienen ist.

Der Verlag beschreibt das Buch mit den Worten: "Bahnhofstraßen in großen Städten haben zweifelhaften Ruf, in kleineren Orten ihr Schicksal. Selten sind sie der innerste Raum der Stadt, meist gehen sie hinaus an den Rand, an den früh die Schienen gelegt worden sind. Es sind Achsen für einige Zeit, bevor die Bahnen begannen, vergessen zu werden. Aber die Läden und Wege zu ihnen behielten ihren Platz, manchmal auch ihren Glanz. Auch in bedrängter Zeit. Der Blick auf sie lohnt sich."

Die Baustelle auf der Friedberger Bahnhofstraße, Foto: Marlene Volkmann

Erich Unglaub, 1947 in Friedberg geboren, unterrichtete viele Jahre Deutsch und Geschichte am Gymnasium, bevor er Literaturprofessor in Norddeutschland wurde. Seit 2012 ist er pensioniert und lebt mit seiner Frau in Bad Harzburg. Den Kontakt nach Friedberg hat er jedoch nie abreißen lassen.

Hier ist das Buch über die Friedberger Bahnhofstraße erhältlich

Das Buch "Bahnhofstraße - Blicke" von Erich Unglaub, erschienen im Likias-Verlag, kostet 14,80 Euro. Es ist unter anderem bei der Friedberger Buchhandlung "Lesenswert" sowie über die Verlags-Website www.likias.de erhältlich.