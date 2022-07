Erneuter Alarm am Friedberger See

Ein großer Rettungseinsatz erschreckt am Sonntag die Gäste an dem beliebten Badegewässer. Doch dieses Mal gibt es zum Glück schnelle Entwarnung.

Wieder einmal ist am Sonntag ein Großaufgebot an Rettungskräften am Friedberger See aufgefahren. Denn gegen 14 Uhr wurde eine Person als vermisst gemeldet, wie die Polizei berichtet. Da es bei Unfällen im Wasser keine Zeit zu verlieren gibt, rückten die Einsatzkräfte entsprechend an. Doch wenige Minuten später gab es zum Glück die Entwarnung. Die vermisste Person wurde außerhalb des Wassers gesund und munter aufgefunden.

Erst vor zwei Wochen ereignen sich zwei Unglücksfälle am See

Erst zwei Wochen zuvor war es an dem beliebten Badesee ebenfalls an einem Sonntag gleich zu zwei schrecklichen Unglücksfällen gekommen. Eine 80-Jährige war im See ertrunken, ein 18-Jähriger wurde nach einem Badeunfall geborgen und musste aufgrund seines kritischen Zustands ins künstliche Koma versetzt werden.