Erotische Führung: In der Badestube ging es heiß her

Plus Eine erotische Führung durch die Badestube der Friedberger Zeit gab es bislang noch nicht. Nach 20 unterhaltsamen Minuten steht fest: Dort ging es ordentlich zur Sache.

Erotik mag es hinter den Kulissen der Friedberger Zeit zuhauf geben - aber so offen hat noch keiner darüber geredet. Obwohl Bader Ulrich doch eigentlich als „der Verschwiegene“ firmiert. Gut, Namen nannte der ach so verschwiegene Ulrich bei seiner erotischen Führung durch die Badestube nicht. Dennoch bleib genug Pikantes übrig, um die 60 Besucherinnen und Besucher seines Vortrags auf dem Marienplatz zu belustigen.

Kein Wunder, dass es ausgerechnet ein Bader war, der die skandalträchtigen Storys unters Volk brachte. Denn die Badestube war zur Friedberger Zeit nicht weniger als ein verkapptes Bordell. Zumindest schilderte das Ulrich Schneider alias Ulrich der Verschwiegene in seiner mehr als aufklärenden Rede.